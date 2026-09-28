Giá vàng trong nước sáng 28-9: Tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 28-9 nối dài đà giảm vì giá vàng thế giới về sát 4.200 USD/ounce.

Vàng miếng SJC (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 142,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ và Tập đoàn Doji báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời `điểm sáng ngày 28-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.215,8 USD/ounce, giảm 70 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,1-10,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi bước vào tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng 28-9, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chiến sự kéo dài ở Vùng Vịnh có thể gây áp lực lạm phát dai dẳng, buộc lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn.

Giới chuyên gia nhận định, tuần này, các báo cáo về lạm phát và việc làm của Mỹ được dự báo sẽ tác động đáng kể đến thị trường vàng.

NHUNG NGUYỄN