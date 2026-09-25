TPHCM: Nông dân thi livestream quảng bá, bán nông sản

Chiều 25-9, tại xã Bình Châu, trong khuôn khổ Ngày hội Nông dân TPHCM năm 2026, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ số để quảng bá, bán nông sản và Hội thao Nông dân thành phố lần thứ 19.

Hơn 300 cán bộ, hội viên, nông dân thuộc 7 đội, đại diện cho 7 cụm thi đua đến từ 76 Hội Nông dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM tham gia các hoạt động.

Video: Hội thi ứng dụng công nghệ số để quảng bá, bán nông sản và Hội thao Nông dân thành phố lần thứ 19 năm 2026

Ở phần thi ứng dụng công nghệ số để bán nông sản, các đội phải trực tiếp thực hành sử dụng thiết bị và công cụ công nghệ để xây dựng nội dung quảng bá, tổ chức và vận hành một phiên livestream bán nông sản.

Mỗi đội lựa chọn một sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ sản phẩm đó, các thành viên sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc công cụ số phù hợp để xây dựng một “bộ nội dung phiên livestream bán nông sản”.

Sôi nổi phần thi ứng dụng công nghệ số để bán nông sản. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ban giám khảo đóng vai khách hàng, bất ngờ đặt câu hỏi về nguồn gốc, chất lượng, giá bán, ưu đãi, cách đặt hàng, giao hàng; yêu cầu mua số lượng lớn, phản hồi về giá hoặc đưa ra những bình luận chưa tích cực để thử khả năng ứng biến của đội thi.

Sau phần tranh tài về kỹ năng số, hơn 300 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia Hội thao Nông dân TPHCM lần thứ 19, nội dung tranh tài gồm bóng chuyền hơi và “Đưa nông sản về đích”.

Phần thi “Đưa nông sản về đích” là nội dung mang đậm màu sắc của Ngày hội Nông dân. Mỗi đội sử dụng một chiếc phao tròn cỡ lớn, khi có hiệu lệnh, 2 vận động viên nữ đưa nông sản vào phao, 5 vận động viên nam cùng khênh phao chạy từ vạch xuất phát đến đích. Tại đích, 2 thành viên nữ nhanh chóng đưa nông sản vào sọt trước khi cả đội tiếp tục quay lại lấy lượt hàng mới.

Các vận động viên hào hứng trong phần thi bóng chuyền hơi. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Chung cuộc, giải nhất phần thi livestream bán nông sản thuộc về đội số 7; giải nhất bóng chuyền hơi thuộc về đội số 6; giải nhất phần thi “Đưa nông sản về đích” thuộc về đội số 2.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Lê Quan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, người nông dân TPHCM không chỉ làm chủ ruộng đồng bằng kinh nghiệm và sự cần cù, mà cần trở thành những “nông dân số”, năng động, nhạy bén với công nghệ.

Bên cạnh tư duy đổi mới và tri thức số, sức khỏe và tinh thần đoàn kết cũng là nền tảng để nông dân tối ưu sản xuất, hướng đến hình ảnh người nông dân thế hệ mới “Trí tuệ - Khỏe mạnh - Năng động”.

ĐỨC TRUNG