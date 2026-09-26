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Xử lý tàu cá vận chuyển 40.500 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

SGGPO

Chiều 26-9, thông tin từ Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý tàu cá vận chuyển dầu không có hoá đơn, chứng từ trên biển.

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Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính tàu cá LA-99095-TS. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 25-9, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện tàu cá LA-99095-TS đang hoạt động với nhiều dấu hiệu nghi vấn, tại khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau), khoảng 30 hải lý về phía Đông.

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Số dầu vận chuyển trên tàu không hoá đơn, chứng từ. Ảnh: HOÀNG TÁ

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định tàu cá LA-99095-TS do ông Nguyễn Văn Từ (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 thuyền viên, trong 2 hầm chứa của tàu có chất lỏng màu vàng nâu, mùi dầu.

Làm việc với tổ công tác, ông Nguyễn Văn Từ khai nhận đây là dầu D.O, khối lượng khoảng 40.500 lít, được mua lại từ một tàu trên biển để bán kiếm lời. Số dầu này không có hoá đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa người và tàu cá về Hải đội Biên phòng 1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Cà Mau Hải đội Biên phòng 1 Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát hiện tàu cá vận chuyển 40.500 lít D.O không chứng từ không hoá đơn

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