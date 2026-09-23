Sáng 23-9, giá vàng trong nước phục hồi

Sau khi giảm 1,7 triệu đồng/lượng vào chiều qua, giá vàng trong nước sáng 23-9 phục hồi, dù giá vàng thế giới điều chỉnh giảm.

Khách hàng mua vàng tại Công ty PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ ngày 23-9, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji cùng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 300.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, báo giá ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều.

Riêng Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều, niêm yết ở mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 23-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.336,3 USD/ounce, giảm 23 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 22-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,1-8,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay giảm sau khi lấy lại mốc 4.300 USD/ounce khi chốt phiên giao dịch tại New York đêm 22-9.

Giới phân tích nhận định áp lực giảm đối với giá vàng trong ngắn hạn còn lớn, do thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

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NHUNG NGUYỄN