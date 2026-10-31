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Gỡ điểm nghẽn tín dụng, giảm chi phí để hỗ trợ doanh nghiệp

SGGPO

Sáng 31-10, các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Gỡ điểm nghẽn tín dụng, giảm chi phí để hỗ trợ doanh nghiệp
ANH PHƯƠNG - ĐỖ TRUNG - TAM NGUYÊN

Từ khóa

đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể phát triển kinh tế - xã hội ngân sách Chủ tịch quốc hội

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