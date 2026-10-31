Gỡ điểm nghẽn tín dụng, giảm chi phí để hỗ trợ doanh nghiệp

Sáng 31-10, các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.