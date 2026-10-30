Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch

Sau 1 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua 47 Nghị quyết (gồm 29 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 Nghị quyết cá biệt).