Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị hơn 1 triệu tỷ đồng

Chiều 15-10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes – SGC để thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Với tổng chiều dài 253,5km, sơ bộ nhu cầu vốn thực hiện gói thầu hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.



Lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes – SGC. Ảnh: VIẾT THÀNH

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng với khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, liên danh nhà thầu và các sở, ngành tập trung lựa chọn công nghệ và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống.

Ngay sau lễ ký kết, liên danh cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho từng tuyến, từng hạng mục, xác định rõ các mốc tiến độ, đường găng và nhu cầu nguồn lực. Bên cạnh đó, liên danh cần làm việc với các đối tác công nghệ để xây dựng chương trình chuyển giao công nghệ cụ thể, ngay từ giai đoạn thiết kế và lựa chọn thiết bị…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes Phạm Thiếu Hoa cho biết, đây là dự án quy mô lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, chất lượng cao, đồng thời đòi hỏi nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm cả công nghệ và thiết bị cho thành phố. Do đó, ông mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, các sở, ngành và chính quyền cơ sở đồng hành, hỗ trợ nhà thầu trong công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công, đặc biệt liên quan đến hạ tầng kỹ thuật nổi, ngầm và khảo sát địa chất.

5 tuyến đường sắt đô thị được triển khai gồm: Tuyến số 1: sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - sân bay Nội Bài. Chiều dài 59km. Tuyến số 2: sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - đường Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/sân vận động Hùng Vương. Chiều dài khoảng 60km. Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An. Chiều dài 64km. Tuyến số 10: đường Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh. Chiều dài 38,7km. Tuyến số 14: cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm. Chiều dài 31,8km.

NGUYỄN HƯỞNG