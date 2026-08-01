TPHCM nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị lên 1.540km

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố từ khoảng 1.024km lên khoảng 1.540km.

Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 1-8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM và các đơn vị tư vấn đã có cuộc họp về quy hoạch tổng thể TPHCM trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất nhiều quan điểm nghiên cứu quan trọng nhằm xây dựng mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, đáp ứng tầm nhìn phát triển TPHCM trong 100 năm tới.

Trong đó, định hướng quan trọng là phát triển TPHCM theo mô hình đô thị đa trung tâm, lấy mạng lưới đường sắt đô thị làm trục định hướng phát triển không gian. Các tuyến đường sắt sẽ gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tập trung dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế dọc hành lang giao thông công cộng, hạn chế đô thị phát triển dàn trải.

Các nhà ga, đặc biệt là ga trung chuyển tại khu vực cửa ngõ và vùng ven, được nghiên cứu phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, giáo dục và giải trí, qua đó tạo động lực hình thành những cực tăng trưởng mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MAUR

Đáng chú ý, các đơn vị thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị từ khoảng 1.024km lên khoảng 1.540km. Trên cơ sở rà soát, tích hợp quy hoạch với các địa phương trong vùng, hướng tới hình thành mạng lưới kết nối xuyên suốt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.

TPHCM tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trung tâm điều hành vận tải (OCC), hệ thống depot dùng chung nhằm tối ưu chi phí đầu tư, đồng bộ công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành. Các phương án kết nối “dặm cuối” bằng xe buýt và các loại hình giao thông khác sẽ được tính toán để người dân thuận tiện tiếp cận đường sắt đô thị.

Kết quả nghiên cứu sẽ tiếp tục được hoàn thiện, làm cơ sở báo cáo UBND TPHCM xem xét.

QUỐC HÙNG