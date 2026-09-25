Tết Trung thu, Nam bộ tiếp tục mưa

Hôm nay 25-9, Rằm tháng 8 âm lịch (Tết Trung thu), dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Theo dự báo cập nhật sáng 25-9 từ các cơ quan khí tượng, mưa còn duy trì trong 2-3 ngày tới.