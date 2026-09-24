Nghệ An: Khảo sát, rà soát quy hoạch khu vực cửa khẩu Thông Thụ

Ngày 24-9, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, rà soát quy hoạch khu vực cửa khẩu phụ Thông Thụ.