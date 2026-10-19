HDBank tiếp tục khẳng định vị thế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, ghi nhận hành trình nâng cao chất lượng, thúc đẩy đổi mới và phát huy năng lực tiên phong, đồng hành cùng khách hàng và sự phát triển của nền kinh tế.

Năm nay, HDBank tiếp tục là doanh nghiệp Top đầu đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, cùng các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tối 16/10/2026 tại Hà Nội, do Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Do Bộ Công Thương chủ trì, Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam xét chọn các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh theo ba tiêu chí: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Đây cũng là những nền tảng HDBank kiên định xây dựng trong hơn 36 năm phát triển.

Tiếp nối chuỗi tăng trưởng cao và bền vững hơn một thập kỷ, sáu tháng đầu năm 2026, tổng tài sản HDBank đã vượt mốc một triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31,1%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%.

Hiệu quả hoạt động tạo thêm nguồn lực để Ngân hàng tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đồng thời phát triển tài chính xanh, tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn.

Trên thị trường quốc tế, theo bảng xếp hạng của S&P Global Market Intelligence, HDBank giữ vị trí dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam và đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á.

Tại Euromoney Awards for Excellence 2026, HDBank nhận ba danh hiệu: “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất châu Á”, “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”.

Trong lần đầu xếp hạng HDBank, Fitch Ratings đánh giá năng lực nội tại ở mức bb-, mức cao nhất tổ chức này hiện áp dụng đối với các ngân hàng Việt Nam được đánh giá.

Cũng trong năm 2026, HDBank đã huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD - lớn nhất từ trước tới nay do một tổ chức của Việt Nam thực hiện, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nguồn lực quốc tế qua đó được kết nối với nhu cầu phát triển trong nước.

Song hành với kinh doanh, HDBank tiếp tục đồng hành trong các chương trình y tế, giáo dục, an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần mở thêm cơ hội đến trường, chăm sóc sức khỏe người dân và mang lại điểm tựa cho các gia đình còn khó khăn.

Với HDBank, Thương hiệu Quốc gia gắn với trách nhiệm giữ gìn niềm tin và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng. Từ chất lượng phục vụ và những đóng góp thiết thực mỗi ngày, Ngân hàng cùng doanh nghiệp, người dân phát triển, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam.

PHAN TÚ