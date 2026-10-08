OCB gia tăng an toàn chuyển tiền nhờ tính năng cảnh báo tài khoản nghi ngờ lừa đảo

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã triển khai tính năng “Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo” đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 trên ứng dụng OCB OMNI phiên bản Web và App, với dữ liệu được tích hợp thông qua hệ thống SIMO (SIMO247) của Ngân hàng Nhà nước, góp phần tăng cường an toàn cho khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.

OCB bổ sung lớp cảnh báo rủi ro trong giao dịch chuyển tiền điện tử ngay trên ứng dụng OCB OMNI

Theo đó, khi khách hàng nhập số tài khoản thụ hưởng để thực hiện chuyển tiền, hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu cảnh báo được tích hợp từ các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan bao gồm Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và NAPAS.

Không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kết quả từ SIMO247, OCB kết hợp hệ thống phòng chống gian lận nội bộ để phân tích bổ sung dựa trên bối cảnh giao dịch, hành vị sử dụng dịch vụ và mức độ rủi ro thực tế nhằm nâng cao khả năng nhận diện các dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp tài khoản thụ hưởng được xác định có dấu hiệu nghi ngờ gian lận hoặc lừa đảo, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình giao dịch để khách hàng chủ động xem xét trước khi chuyển tiền. OCB khuyến nghị khách hàng kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, xác minh qua các kênh liên lạc đáng tin cậy và chỉ thực hiện giao dịch khi đã xác định rõ tính chính xác của đối tượng thụ hưởng.

Đáng chú ý, hệ thống chỉ cung cấp thông tin cảnh báo nhằm hỗ trợ đánh giá rủi ro, không thực hiện chặn hoặc từ chối giao dịch, đảm bảo quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về khách hàng.

Việc bổ sung cảnh báo trực tiếp tại bước chuyển tiền được xem là lớp bảo vệ quan trọng trong bối cảnh các phương thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin sau khi giao dịch đã hoàn tất, khách hàng có thể nhận biết dấu hiệu rủi ro ngay trong quá trình giao dịch, qua đó giảm nguy cơ chuyển tiền vào các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo.

Trước đó từ tháng 12-2025, OCB đã chủ động triển khai cơ chế đối chiếu tài khoản thụ hưởng với danh sách các tài khoản nghi ngờ gian lận, giả mạo được xây dựng trong quá trình phòng, chống rủi ro. Việc kết nối thêm dữ liệu từ hệ thống SIMO247 cùng các cơ quan chức năng và NAPAS giúp mở rộng phạm vi nhận diện, đồng thời tăng độ chính xác và tin cậy của cảnh báo.

Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục đầu tư và hoàn thiện cho các giải pháp phòng, chống gian lận, mở rộng đồng bộ trên toàn bộ hệ sinh thái số nhằm tăng cường khả năng kiểm soát gian lận, nâng cao mức độ an toàn trong giao dịch và mang đến trải nghiệm ngân hàng số thông suốt, giúp bảo vệ khách hàng tối đa trên môi trường số.

QUÂN THÁI