VietinBank liên tiếp được vinh danh với thành quả chuyển đổi số toàn diện

Được vinh danh là “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 và “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026, VietinBank ghi dấu hành trình ba năm chuyển đổi số toàn diện, từ nâng tầm trải nghiệm khách hàng đến làm chủ năng lực chuyển đổi trên toàn hệ thống.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhận giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2026 tại Vietnam Outstanding Banking Awards, ngày 30-9-2026

Ngày 30-9-2026, VietinBank đón nhận giải thưởng “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” trong khuôn khổ Vietnam Outstanding Banking Awards 2026. Giải thưởng do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Công Thương TPHCM và Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Hội đồng bình chọn quy tụ đại diện các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành, hiệp hội và chuyên gia tài chính, ngân hàng, công nghệ.

Tiếp nối dấu ấn này, ngày 14-10-2026, VietinBank được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Được tổ chức thường niên từ năm 2018, VDA do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm tôn vinh các thành tựu chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Hai giải thưởng ghi nhận thành quả sau ba năm triển khai Hành trình Chuyển đổi số X01 trên bốn trụ cột: Số hóa; Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI); Công nghệ; Tổ chức và Con người, giúp VietinBank nâng tầm trải nghiệm khách hàng, tăng cường năng lực công nghệ, dữ liệu và từng bước làm chủ chuyển đổi. Năm 2026, với chủ điểm “Hòa nhịp”, Ngân hàng triển khai hơn 90 sáng kiến gắn với chiến lược kinh doanh, ưu tiên nguồn lực cho các sáng kiến có tác động lớn, chuẩn hóa phương pháp và nhân rộng kết quả trên toàn hệ thống.

Chuyển đổi số gắn với hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm khách hàng

Bà Phùng Thu Hà, Trưởng Ban Chuyển đổi số VietinBank nhận giải thưởng tại Vietnam Digital Awards 2026, ngày 14-10-2026

VietinBank đang tái thiết kế và số hóa các hành trình khách hàng trọng yếu, chuẩn hóa và nhân rộng phương pháp phát triển sản phẩm số, kết hợp công nghệ, dữ liệu để nâng cao chất lượng phục vụ. Đây là bước chuyển từ cung cấp tiện ích, sản phẩm dịch vụ đơn lẻ sang đồng hành với khách hàng trên một hành trình tài chính lâu dài.

Những thay đổi thể hiện ở khả năng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, cá nhân hóa hơn, chủ động thời gian, dễ dàng theo dõi trên môi trường số, giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao tốc độ xử lý. Trên 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số; tỷ lệ giải ngân trực tuyến đạt 90%, với thời gian xử lý khoảng 5–10 phút.

Các sản phẩm, hành trình số tiêu biểu, đột phá liên tiếp được ra mắt, mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn và phù hợp với từng phân khúc khách hàng: cải tiến eFAST, triển khai hành trình tín dụng doanh nghiệp Corporate Lending, hành trình số thư tín dụng (L/C), Merchant Platform, giải ngân online và bảo lãnh online... dành cho khách hàng doanh nghiệp. Với khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, VietinBank tiếp tục phát triển, hoàn thiện iPay Mobile 6.0, phát triển các sản phẩm đầu tư (Wealth), mô hình phục vụ khách hàng ưu tiên, ra mắt hành trình cho vay mua nhà, mua ô tô, sản xuất kinh doanh, thẻ... mở rộng khả năng phục vụ trên môi trường số.

Phát triển năng lực để làm chủ chuyển đổi

VietinBank củng cố nền tảng công nghệ, dữ liệu và năng lực triển khai của nhân sự. Hạ tầng được hiện đại hóa theo hướng linh hoạt, an toàn và có khả năng mở rộng; các nền tảng dữ liệu, công cụ phân tích và ứng dụng AI từng bước đi vào kinh doanh, quản trị rủi ro và vận hành, dần phát triển thành năng lực dùng chung trên quy mô toàn hàng. VietinBank cũng tập trung vào các chương trình trọng yếu như hệ thống Core thẻ, tối ưu hệ thống Core Banking, cùng các nền tảng Payment Hub, BPM, Data Lake, Cloud, EAM...tạo nền tảng cho việc phát triển và mở rộng các hành trình số.

VietinBank chuyển dịch mô hình tổ chức và phương thức làm việc theo hướng linh hoạt, có khả năng duy trì đổi mới và tích lũy chuyên môn dài hạn, hướng tới đưa năng lực chuyển đổi trở thành DNA của tổ chức. Ngân hàng từng bước triển khai 08 Trung tâm năng lực xuất sắc (CoE), mở rộng các nhóm làm việc theo phương thức linh hoạt (Agile) và phát triển đội nhóm liên chức năng. Đội ngũ được phát triển các chuyên môn mới về công nghệ, dữ liệu, Marketing số, AI, tư duy thiết kế, Agile; đổi mới sáng tạo gắn với đánh giá kết quả công việc và phát triển năng lực, tạo động lực để đội ngũ từ Trụ sở chính đến Chi nhánh chủ động cải tiến, đồng kiến tạo.

Trên nền tảng X01, VietinBank định hướng giai đoạn 2026–2028 chuyển đổi toàn diện về tổ chức, gắn năng lực số với hiệu quả kinh doanh và văn hóa đổi mới. Hai giải thưởng là dấu mốc ghi nhận thành quả sau ba năm, đồng thời tiếp thêm động lực để VietinBank tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phát triển các năng lực cốt lõi và nâng cao chất lượng phục vụ, tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, góp phần tích cực trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Hành trình Chuyển đổi số toàn diện VietinBank trải qua ba năm với nhiều sáng kiến ghi dấu ấn

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