HDBank mở rộng hợp tác quốc tế với Citi và Standard Chartered, tăng cường kết nối nguồn vốn toàn cầu

Trong các ngày 22-23/9/2026, tại New York, HDBank đã ký các Biên bản ghi nhớ với Citi và Standard Chartered, mở rộng hợp tác về dịch vụ tài chính, thanh toán quốc tế và tăng cường kết nối với thị trường vốn toàn cầu.

Các lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Với Citi, HDBank sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý ngân quỹ và rủi ro, thị trường vốn, tài trợ thương mại, thanh toán, ngoại hối, sản phẩm phái sinh và các dịch vụ tài chính khác. Hai bên dự kiến chia sẻ thông tin chuyên sâu về thị trường toàn cầu, trao đổi chuyên môn, tổ chức đào tạo và hội thảo về những chủ đề tài chính phù hợp.

Hợp tác với Citi kết nối nền tảng khách hàng, năng lực hoạt động và sự am hiểu thị trường Việt Nam của HDBank với mạng lưới quốc tế của đối tác. Trên cơ sở đó, hai bên hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động xuyên biên giới, tiếp cận thị trường và các nguồn lực tài chính quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với Standard Chartered, HDBank ký Biên bản ghi nhớ ba bên cùng Ngân hàng Standard Chartered, Chi nhánh New York và Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) Limited. Các bên định hướng tăng cường hợp tác trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, ngoại hối và giải pháp huy động vốn tại thị trường nước ngoài.

Theo khuôn khổ hợp tác, HDBank và Standard Chartered, Chi nhánh New York sẽ nghiên cứu khả năng củng cố các thỏa thuận thanh toán bù trừ bằng USD hiện có, phối hợp xử lý luồng thanh toán và tăng cường khả năng duy trì dịch vụ. Các bên cũng mở rộng hợp tác về tài trợ thương mại, quản lý thanh khoản, dòng tiền xuyên biên giới và các giải pháp thanh toán tích hợp.

Trong lĩnh vực huy động vốn, Standard Chartered Việt Nam có thể phối hợp với các đơn vị liên quan trong Tập đoàn Standard Chartered để nghiên cứu các phương án huy động tiềm năng cho HDBank với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD. Quy mô, cấu trúc và điều kiện của từng giao dịch sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường, quy định pháp luật, quá trình thẩm định và các phê duyệt cần thiết.

Trước đó, Standard Chartered đã tham gia khoản vay hợp vốn quốc tế theo chuẩn khoản vay xã hội trị giá 721 triệu USD của HDBank, góp phần đưa nguồn vốn tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.