Hiệu trưởng cùng ăn sáng, uống trà sữa để đối thoại với học sinh

Thay cho những buổi đối thoại mang tính hành chính, nhiều hiệu trưởng tại TPHCM chọn cách cùng học sinh ăn sáng, uống trà sữa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Không gian gần gũi giúp các em cởi mở chia sẻ, mạnh dạn đề xuất những mong muốn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc.

Hơn 100 học sinh là bí thư, lớp trưởng các lớp Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú, bất ngờ khi buổi đối thoại đầu năm học với ban giám hiệu được tổ chức ngay tại căn tin trường, trong không gian được bài trí như một quán cà phê. Tại đây, thầy hiệu trưởng mời các em ăn sáng, uống trà sữa và cùng trò chuyện.

Không còn những dè dặt ban đầu, câu chuyện về lớp học, trường học trong năm học mới được học sinh thoải mái chia sẻ, thầy cô lắng nghe, ghi nhận và cùng tìm hướng tháo gỡ.

Không gian mở, thân thiện giúp các em học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành dễ dàng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với thầy hiệu trưởng

Đại diện lớp 10C2 đề xuất: “Chúng em mong năm học này nhà trường tổ chức thêm các sân chơi thể thao như giải thể thao học sinh, các hoạt động ngoại khóa để các bạn vừa học vừa rèn luyện thêm sức khỏe, giải trí lành mạnh và đặc biệt là gắn kết học sinh trong lớp, trong trường với nhau”.

Nhiều học sinh đề xuất nhà trường cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung sân chơi, bãi tập. Bên cạnh đó, các em cũng bày tỏ sự hài lòng với chất lượng bữa ăn bán trú và phương pháp giảng dạy nhẹ nhàng, dễ tiếp thu, không gây áp lực của giáo viên.

Thầy Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, cho biết, việc đổi mới hình thức đối thoại, chuyển từ phòng họp truyền thống sang căn tin trường với những cuộc trò chuyện bên bàn ăn, nhằm tạo sự gần gũi giữa thầy cô và học sinh. Qua đó, các em có thể thoải mái chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bản thân, bạn bè và tập thể lớp trong quá trình học tập. Nhà trường cũng kịp thời nắm bắt, giải đáp thắc mắc, từ đó xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc thực chất.

Theo thầy Nguyễn Quang Đạt, đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai hình thức đối thoại này. Sự thay đổi khiến học sinh bất ngờ, đồng thời giúp các em cởi mở hơn, mạnh dạn trao đổi và đề xuất nguyện vọng với thầy cô.

“Với những đề xuất có thể giải quyết ngay, nhà trường sẽ thực hiện; những vấn đề chưa thể đáp ứng lập tức sẽ được nghiên cứu, tính toán để tiệm cận nhất với nguyện vọng của các em. Mục tiêu cao nhất là giúp học sinh cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái khi đến trường”, thầy Đạt nhấn mạnh.

Tại Trường TH-THCS Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, buổi họp Hội đồng học sinh đầu năm học 2026-2027 cũng được tổ chức theo hình thức ăn sáng cùng thầy hiệu trưởng. Hội đồng học sinh là sáng kiến tiên phong của trường, nhằm tạo thêm kênh để hiệu trưởng lắng nghe tiếng nói học sinh một cách thực chất. Hội đồng họp định kỳ 3 tháng/lần, với thành viên là những học sinh xuất sắc do các lớp bầu chọn, đại diện tập thể lớp đề xuất, trình bày nguyện vọng với ban giám hiệu.

Tại buổi họp đầu năm học, học sinh đề xuất nhà trường tiếp tục duy trì Ngày hội giáo dục giấc ngủ, tăng cường các hoạt động thể dục thể thao mang tính đồng đội, tổ chức trải nghiệm tại các địa điểm lịch sử, khu vui chơi và mở rộng sân chơi ngoại ngữ.

Thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Phan Văn Trị, cho biết, từ những đề xuất của Hội đồng học sinh, nhà trường đã tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bữa ăn bán trú, nhà vệ sinh và y tế trường học. Kết quả khảo sát là cơ sở để nhà trường đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh về bữa ăn, giấc ngủ, điều kiện vệ sinh cũng như việc dạy và học.

Học sinh Trường TH-THCS Phan Văn Trị cũng được ăn sáng với thầy hiệu trưởng để bày tỏ nguyện vọng, tâm tư

“Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường TH-THCS Phan Văn Trị đi vào vận hành sau tái cấu trúc, sáp nhập từ Trường Tiểu học Phan Văn Trị và Trường THCS Đức Trí. Mô hình Hội đồng học sinh có ý nghĩa đặc biệt, tạo thêm kênh để nhà trường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế của học sinh về hoạt động giáo dục, rèn luyện, hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện trong bối cảnh mới”, thầy Thái chia sẻ.

Theo thầy Lê Hồng Thái, hình thức ăn sáng cùng hiệu trưởng nhận được sự hưởng ứng của học sinh, góp phần tăng cường sự gần gũi, gắn kết giữa ban giám hiệu với các em. Khi được tạo điều kiện chia sẻ, học sinh mạnh dạn bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình. “Muốn xây dựng môi trường giáo dục phát triển toàn diện, các hoạt động phải xuất phát từ chính nguyện vọng của học sinh, tạo điều kiện để các em tham gia, phát triển phẩm chất, năng lực và vui vẻ, hạnh phúc khi đến trường”, thầy Thái nhấn mạnh.

Đối thoại với học sinh ít nhất 2 lần/năm học Năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, nhà giáo với học sinh ít nhất 2 lần/năm học, nhằm kịp thời nắm bắt nguyện vọng và tháo gỡ vướng mắc của các em. Trong công tác phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường chuyển từ xử lý vụ việc đã xảy ra sang ưu tiên nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Nhà trường cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học để kịp thời hóa giải mâu thuẫn, không để kéo dài; quan tâm học sinh cá biệt, học sinh yếu thế, ngăn ngừa tình trạng học sinh bị cô lập, kỳ thị. Đồng thời, các trường phải công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và mất an ninh trật tự.

YẾN HOA