Lãnh đạo phường Vũng Tàu “Ăn sáng cùng ngư dân”

Ngày 31-1, lãnh đạo phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” , phối hợp tuyên truyền một số quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Thế Dũng, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Bến Đá đã tuyên truyền một số quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến bà con ngư dân, các chủ phương tiện.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường ghi nhận sự chủ động của bà con ngư dân, các chủ phương tiện trong việc cam kết, chấp hành pháp luật khi khai thác hải sản và tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Lãnh đạo phường Vũng Tàu mong muốn bà con ngư dân, các chủ phương tiện tàu thuyền tiếp tục chấp hành nghiêm quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế, đánh bắt đúng ngư trường theo đăng ký và đúng quy định pháp luật. Tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tặng quà động viên ngư dân, các chủ phương tiện vươn khơi, bám biển, không đánh bắt vi phạm IUU.

Lãnh đạo phường cũng giao các cơ quan chuyên môn nắm chắc tình hình tàu thuyền trên địa bàn và kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo cho ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

QUANG VŨ