Trường vùng cao nấu ăn sáng miễn phí cho học sinh

Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng phục vụ ăn sáng cho các em học sinh

Ngày 10-9, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trường đang tổ chức nấu ăn sáng miễn phí cho 536 học sinh, gồm 511 em bán trú và 25 em không thuộc diện bán trú.

Theo bà Phan Thị Kim Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, phần lớn học sinh là con em đồng bào Xơ Đăng, đời sống còn nhiều khó khăn. Theo quy định, học sinh bán trú chỉ được hỗ trợ ăn trưa, nhưng lượng thực phẩm cho bữa ăn thường dư thừa, các em dùng không hết.

Trong khi trên thực tế, nhiều học sinh đến lớp nhưng không ăn sáng, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập. Từ thực trạng đó, nhà trường đã họp phụ huynh và thống nhất triển khai chương trình nấu ăn sáng miễn phí cho học sinh. Kinh phí được cân đối một phần từ nguồn thực phẩm hỗ trợ bữa trưa, đồng thời huy động sự đóng góp của giáo viên cùng sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, đảm bảo giữ vững chất lượng dinh dưỡng cho các bữa ăn.

Phương án này bắt đầu triển khai từ năm học 2025-2026. 3 ngày nay, khi năm học mới chính thức diễn ra, 10 giáo viên của trường vào bếp nấu ăn sáng cho học sinh với thực đơn luân phiên. Ngoài bữa ăn sáng, mỗi em còn được uống một hộp sữa vào buổi chiều trước khi tan học, giúp các em có sức khỏe để đi bộ về nhà.

Bà Y Ram (thôn Kon Linh, xã Tu Mơ Rông) cho biết, nhiều lúc con đi học nhưng không ăn sáng nên khi nghe nhà trường họp, thông báo sẽ tổ chức nấu ăn sáng miễn phí, bà đồng ý vì chủ trương này vừa giúp con có bữa ăn đầy đủ, vừa giảm bớt vất vả cho gia đình. Những ngày qua, tranh thủ sáng sớm, bà chở con đến trường ăn sáng rồi mới trở về nhà đi làm rẫy.

Ngoài nấu ăn sáng miễn phí, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Kim Đồng sẽ tiếp tục duy trì nấu ăn trưa miễn phí cho 74 học sinh điểm trường Kon Pia không thuộc diện bán trú và nhận nuôi dưỡng 25 học sinh nghèo, mồ côi tại trường.

HỮU PHÚC