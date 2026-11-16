Hội nghị Cà phê quốc tế Việt Nam 2026 bàn chiến lược phát triển ngành giai đoạn mới

Trong hai ngày 16 và 17-11, hơn 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Cà phê quốc tế Việt Nam 2026 tại TPHCM nhằm phác thảo lộ trình phát triển bền vững cho toàn chuỗi giá trị.