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Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

SGGPO

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên trong năm 2027, Việt Nam cần huy động khoảng 6 đến 6,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Chính phủ đã xác định những giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

TƯỜNG HÂN - ĐỖ TRUNG

Từ khóa

tăng trưởng kinh tế vốn đầu tư Chính phủ

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