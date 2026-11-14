Tiến độ thu hồi đất phục vụ dự án tuyến metro số 2 qua phường Bình Hòa

Ngày 14-11, UBND phường Bình Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - Tao Đàn).