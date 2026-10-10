Hôm nay 10-10, Nam bộ có mưa từ sáng, gia tăng về chiều tối

Mưa lớn kết hợp triều cường có thể làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch ở TPHCM.

Cơn mưa lớn tại khu vực trung tâm TPHCM, chiều tối 7-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 10-10, khu vực Đông Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chuyên gia khí tượng nhận định, tại TPHCM và Nam bộ, mưa có thể xuất hiện từ sáng nay tại khu vực phía Đông và vùng ven biển. Một số nơi ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng có khả năng xuất hiện mưa rào diện hẹp. Đến chiều và tối, mưa dông gia tăng trên diện rộng tại Nam bộ, cục bộ có nơi mưa to.

Từ hôm nay, triều cường tại TPHCM và ven biển Nam bộ cũng bắt đầu ở mức cao. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch ở TPHCM.

Ảnh radar thời tiết lúc 7 giờ tại khu vực ven biển Đông Nam bộ với ổ mây lớn đang di chuyển vào đất liền Nam bộ. Nguồn: Windy

Trong hôm nay, tại Trung bộ, vùng mưa lớn dịch chuyển lên phía Bắc, tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn mưa, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Vùng mưa ở Bắc Trung bộ cũng phát triển lên Bắc bộ. Ở đồng bằng Bắc bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vùng mưa có thể mở rộng từ ven biển vào sâu trong đất liền, ảnh hưởng đến Hà Nội trong buổi sáng. Miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời se lạnh.

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