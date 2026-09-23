Hôm nay 23-9, dự báo Nam bộ mưa lớn, TPHCM đề phòng ngập

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, hôm nay (23-9) là cao điểm của đợt mưa lớn ở Nam bộ, trong đó có TPHCM, tập trung từ gần trưa đến tối, có thể kéo dài tới đêm.

Một số nơi ở TPHCM ngập cục bộ sau mưa lớn chiều và tối 22-9. Trong ảnh, một đoạn đường Lý Thường Kiệt bị ngập. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, một vùng mây đối lưu trên vịnh Thái Lan theo gió Tây Nam đang phát triển và dịch dần về phía đất liền Nam bộ. Từ gần trưa, mưa tăng trở lại, trước hết tại khu vực Tây Nam bộ, tập trung ở An Giang, Cà Mau và khu vực lân cận. Chiều và tối nay, mưa to mở rộng ra phần lớn Nam bộ, có nơi mưa rất to.

TPHCM tiếp tục có nguy cơ ngập vào chiều và tối nay, nhất là tại khu vực trũng thấp và nơi đã có mưa lớn trong những ngày qua.

Cùng với tác động của gió mùa Tây Nam, thời tiết TPHCM và Nam bộ còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh và ảnh hưởng gián tiếp từ vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam bộ. Vì vậy, hôm nay, Nam bộ có thời tiết xấu nhất trong đợt mưa này.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 24 và 25-9, Nam bộ vẫn mưa diện rộng, có nơi mưa to nhưng cường độ không bằng ngày 23-9. Từ ngày 26-9, mưa tiếp tục giảm dần về diện và lượng.

Tại Trung bộ hôm nay, nhiều nơi tiếp tục có mưa từng đợt, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng mưa tập trung từ phía Nam tỉnh Quảng Trị xuống Nam Trung bộ và một phần cao nguyên Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng sớm nay đến đêm 23-9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Đêm 23-9, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 120mm.

Bắc bộ hôm nay nhiều mây, các khối mây từ khu vực ven biển sẽ phát triển sâu vào đất liền. Hà Nội có mưa rào, nhiều mây và giảm oi nóng.

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