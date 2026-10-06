Hôm nay 6-10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm nay 6-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ngay sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm.

Trước đó, chiều 5-10, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5 đến 8-10.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28-8-1975. Chính phủ và nhân dân hai nước có tình cảm đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama (năm 1979).

Hiện quan hệ thương mại giữa hai nước trên đà gia tăng, từ 50 triệu USD năm 2005 lên 478 triệu USD năm 2025, trong đó Việt Nam xuất siêu 84%, tập trung các ngành hàng thủy sản, máy móc nông nghiệp, gỗ, giày dép, dệt may, chất dẻo, mây tre cói, túi xách, ví, va li, mũ, ô dù, xe đạp và phụ tùng. Việt Nam nhập từ Panama chất dẻo, nguyên liệu, gỗ và sản phẩm gỗ. Hai bên duy trì Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Panama.

Về đầu tư, tính đến tháng 5-2026, Panama có 14 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với số vốn 52,4 triệu USD, tập trung lớn nhất tại Đồng Nai với 4 dự án đạt 19,7 triệu USD, Bắc Ninh 1 dự án đạt 15 triệu USD; TPHCM có 6 dự án đạt 9,26 triệu USD... Về phía Việt Nam, hiện có một công ty chuyên phân phối thương mại vật liệu xây dựng và nội thất tại Panama.

Bộ Ngoại giao đánh giá, Việt Nam và Panama còn nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trên trên các lĩnh vực thương mại, vận tải hàng hải, hàng không, cảng biển và hậu cần, nông nghiệp, y học cổ truyền...

MINH DUY