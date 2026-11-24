Chương trình do UBND Đặc khu Phú Quý tổ chức với chủ đề “Ngàn sắc áo dài – lan tỏa văn hóa Việt”. Tại buổi lễ, các đại biểu được tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, giá trị lịch sử, văn hóa của áo dài, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.
Ngay sau lễ khai mạc, hơn 500 phụ nữ trong những tà áo dài nhiều màu sắc diễu hành qua khu vực trung tâm Đặc khu Phú Quý.
Ban tổ chức cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị khuyến khích cán bộ, người lao động mặc áo dài trong các dịp lễ, hội, sự kiện phù hợp, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tự hào đối với văn hóa dân tộc.