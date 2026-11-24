Sáng 24-11, hơn 500 phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) khoác áo dài rực rỡ, tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống.

VIDEO: Hơn 500 phụ nữ đảo Phú Quý diễu hành áo dài

Chương trình do UBND Đặc khu Phú Quý tổ chức với chủ đề “Ngàn sắc áo dài – lan tỏa văn hóa Việt”. Tại buổi lễ, các đại biểu được tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, giá trị lịch sử, văn hóa của áo dài, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Hàng trăm phụ nữ đặc khu Phú Quý trong trang phục áo dài truyền thống

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 500 phụ nữ trong những tà áo dài nhiều màu sắc diễu hành qua khu vực trung tâm Đặc khu Phú Quý.

Ban tổ chức cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị khuyến khích cán bộ, người lao động mặc áo dài trong các dịp lễ, hội, sự kiện phù hợp, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tự hào đối với văn hóa dân tộc.

TIẾN THẮNG