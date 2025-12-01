Lâm Đồng: Kết luận thanh tra dự án lấn biển La Gi New City

Dự án lấn biển tạo Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ mới La Gi với tổng mức đầu tư hơn 509 tỷ đồng, đang chậm tiến độ kéo dài do hàng loạt vướng mắc pháp lý, tranh chấp và sai phạm trong quá trình triển khai.

Ngày 1-12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kết luận thanh tra chuyên đề đối với Dự án lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi (còn gọi là dự án La Gi New City, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng).

Theo kết luận, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (Công ty Vi Nam), chủ đầu tư dự án, đã ký 335 hợp đồng có tên gọi “hợp đồng tiến độ và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để huy động vốn từ khách hàng, thu hơn 535 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, dự án chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật. Đáng nói, hành vi này đã được Thanh tra tỉnh Bình Thuận (trước đây) chỉ ra vào năm 2020, nhưng vẫn tiếp tục tái diễn.

Cổng vào dự án La Gi New City. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án đã được điều chỉnh diện tích lên gần 43,4ha, trong đó phần mở rộng hơn 25,4ha thuộc giai đoạn 2 chưa thể triển khai. Nguyên nhân chủ yếu do khoảng gần 20ha chưa được xác định loại đất (đất hay đất có mặt nước ven biển), dẫn tới không thể thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; chưa được cập nhật vào quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) và chưa có quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đánh giá tình trạng này khiến dự án đình trệ, lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến cam kết của chủ đầu tư với khách hàng.

Ngoài ra, Công ty Vi Nam đang vướng vụ án tranh chấp đất đai với 12 cá nhân tại phạm vi giai đoạn 1 của dự án. Vụ án bị tạm đình chỉ để chờ bổ sung hồ sơ từ cơ quan chuyên môn. Doanh nghiệp cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến thay đổi người đại diện pháp luật và chuyển nhượng vốn góp. Việc xử lý đang chậm, cần sự phối hợp giữa cơ quan thuế tỉnh Lâm Đồng và TPHCM.

Ghi nhận bên trong dự án La Gi New City chỉ có một số công trình đường và các khu đất cỏ mọc um tùm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác định loại đất đối với phần diện tích mở rộng giai đoạn 2; lập và trình phê duyệt các hồ sơ quy hoạch còn thiếu; làm rõ và hoàn tất nghĩa vụ thuế theo quy định và đôn đốc giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai. Công ty Vi Nam được yêu cầu rút kinh nghiệm, phối hợp với cơ quan chức năng và hoàn thiện toàn bộ thủ tục tài chính, pháp lý còn tồn đọng.



