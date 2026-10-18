Tối 17-10, tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM), ca sĩ Phùng Khánh Linh tiếp tục hành trình Concert Giữa một vạn tour với phiên bản mở rộng, quy tụ hơn 7.000 khán giả.

Hơn 7.000 khán giả hòa cùng Concert “Giữa một vạn tour”

Nếu album Giữa một vạn người (phát hành vào 18-10-2025) là nơi Phùng Khánh Linh kể những câu chuyện riêng tư bằng âm nhạc, Giữa một vạn tour đưa những câu chuyện ấy thành trải nghiệm trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả.

Giữa một vạn tour được xây dựng thành 4 hồi với những chủ đề riêng tạo thành mạch cảm xúc xuyên suốt, từ những câu hỏi về tình yêu, trải nghiệm mất mát, sự cuồng nhiệt và hỗn loạn đến khả năng đứng dậy sau tổn thương.

Thay vì bắt đầu bằng một chuỗi tiết mục rời rạc, phần mở màn của Phùng Khánh Linh đặt nền cho thế giới nội tâm mà cô sẽ lần lượt mở ra trong suốt đêm diễn.

Sang hồi thứ hai, chương trình chuyển hướng với loạt ca khúc được làm mới theo phong cách dark synth-pop. Sự thay đổi trong cách phối khí mang đến diện mạo khác cho những sáng tác quen thuộc, đồng thời tạo nên sắc thái âm thanh tối hơn, giàu tính điện tử và có sự kết nối rõ nét với ngôn ngữ trình diễn sân khấu.

Một tiết mục trong chương trình

Ở hồi thứ ba, cảm xúc được đẩy lên, được trình diễn theo phiên bản rock, tạo thêm điểm chuyển về năng lượng trong mạch biểu diễn. Đây là hồi duy nhất có một sáng tác không phải của Phùng Khánh Linh - bài Sáng tối của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Hồi cuối là tuyên ngôn gợi mở cách nhìn về hành trình cảm xúc của cô: sau những mất mát và đổ vỡ, con người vẫn có thể tiếp tục sống, đối diện với chính mình và tìm thấy một điểm tựa để bước tiếp.

Sân khấu quy mô ấn tượng

Giữa một vạn tour có sân khấu mang tạo hình lâu đài, kết hợp hệ thống màn hình LED và thiết kế ánh sáng quy mô lớn, tạo không gian thị giác cho câu chuyện được kể xuyên suốt chương trình.

TIỂU TÂN