Ngày 26-11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”.

Họp báo thông tin về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: ANH VŨ

HANIFF VIII sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến 2-12, với 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều hoạt động giao lưu, xúc tiến và kết nối điện ảnh quốc tế. Liên hoan phim do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, qua 7 kỳ tổ chức, HANIFF từng bước nâng cao chất lượng, quy mô, tính chuyên nghiệp và sức lan tỏa. Liên hoan trở thành điểm hẹn giao lưu của các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ tại họp báo. Ảnh: ANH VŨ

HANIFF VIII có 124 phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình phim dài dự thi gồm 12 phim, trong đó có 11 phim nước ngoài và phim Việt Nam Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh.

Theo Cục trưởng cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, các tác phẩm tham dự liên hoan tạo nên một không gian đa dạng về ngôn ngữ điện ảnh, phong cách sáng tạo và góc nhìn văn hóa. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh Việt Nam giới thiệu những sáng tạo mới với bạn bè quốc tế, đồng thời giúp công chúng trong nước tiếp cận các tác phẩm đặc sắc của thế giới.

Từ việc kết nối các nhà làm phim với nhà đầu tư, mở rộng cơ hội giao dịch bản quyền, hợp tác sản xuất đến đào tạo nhân lực và phát triển tài năng trẻ, HANIFF VIII đang hướng tới một không gian hoạt động đa chiều hơn. Hiệu quả của những kết nối sẽ là thước đo quan trọng để Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh khu vực và quốc tế.

Poster giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Trong khuôn khổ liên hoan, hai hội thảo chuyên môn sẽ tập trung vào kinh nghiệm phát triển phim hoạt hình Nhật Bản và quảng bá, kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Triển lãm Phim, truyền hình và nội dung số (VFM), diễn ra từ ngày 28 đến 30-11, có gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia. Đây là hoạt động thúc đẩy mua bán bản quyền, phân phối, hợp tác sản xuất và kết nối doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Trong liên hoan cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo hệ sinh thái điện ảnh như Chợ Dự án làm phim, chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh, các triển lãm về nghệ sĩ và hình ảnh Hà Nội qua phim...

Trailler giới thiệu về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (BTC cung cấp)

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, phim tham dự HANIFF VIII được chiếu tại 7 cụm rạp ở Hà Nội. Cùng đó, chương trình chiếu phim ngoài trời giới thiệu 10 tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, phim ngắn và hoạt hình tại 4 địa điểm ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây.

Các buổi chiếu bắt đầu lúc 18 giờ 30 phút, phục vụ miễn phí khán giả Thủ đô trong những ngày diễn ra liên hoan. Các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên tham dự liên hoan sẽ có các hoạt động trải nghiệm tại một số danh thắng, di tích tại Hà Nội.

Lễ khai mạc diễn ra tối 28-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức tối 2-12.

VĨNH XUÂN