Ngày 18-10, tại TPHCM, Hội truyền thống Đoàn tàu Không số TPHCM, tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2026), tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và tiếp nối truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại biểu dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125; Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng hơn 200 hội viên.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển – tuyến vận tải quân sự chiến lược, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ban Tổ chức trao quà và tặng hoa chúc mừng các hội viên

Vượt qua sự truy cản, phong tỏa và muôn vàn hiểm nguy, những con tàu không số đã vận chuyển vũ khí, trang bị, hàng hóa chi viện chiến trường miền Nam, góp phần vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiến công cùng sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã làm nên biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí quyết chiến, quyết thắng.

Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Lịch bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; khẳng định truyền thống Đoàn tàu Không số là tài sản tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ.

Một tiết mục văn nghệ tại họp mặt

Dịp này, Ban Tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

MẠNH THẮNG