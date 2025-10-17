Lữ đoàn 125 Hải quân lan tỏa tình yêu biển đảo đến sinh viên TPHCM

Hơn 300 sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tham quan, tìm hiểu truyền thống và nghe tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Ngày 17-10, tại TPHCM, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) phối hợp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Luật TPHCM, Đại học Sức khoẻ và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM, tổ chức chương trình tham quan, giáo dục truyền thống và tuyên truyền về biển, đảo cho các sinh viên.

Trong chương trình, sinh viên dâng hương tại tượng đài Đoàn tàu Không số, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tham quan tàu chiến đấu của Lữ đoàn và nghe báo cáo viên giới thiệu tình hình Biển Đông, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu và sinh viên thắp hương tại Tượng đài Đoàn tàu Không số

Theo Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, thời gian qua, đơn vị đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng.

Năm 2025, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người dân, góp phần bồi đắp nhận thức, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PHƯỚC QUÝ