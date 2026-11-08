Huế: Điều tiết hàng loạt hồ chứa ứng phó mưa lũ

Ứng phó đợt mưa lớn dự kiến kéo dài từ ngày 8 đến 12-11, TP Huế phát lệnh yêu cầu điều tiết xả nước hàng loạt hồ chứa.

Sáng 8-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đã phát lệnh yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch và các thủy điện A Lưới, thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) điều tiết xả nước hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trước và trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 8 đến 12-11.

Hồ Tả Trạch bắt đầu xả nước về hạ du sông Hương với lưu lượng từ 180-230m3/giây, từ lúc 15 giờ ngày 8-11

Hồ Tả Trạch có dung tích hơn 500 triệu m3 bắt đầu xả nước về hạ du sông Hương với lưu lượng từ 180-230m3/giây, từ lúc 15 giờ ngày 8-11.

Hồ thủy điện A Lưới sẽ tăng dần xả lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với lưu lượng có thể đến 900 m3/giây, thời gian bắt đầu vận hành từ 10 giờ ngày 9-11.

Hồ chứa thủy điện A Lin B1 đang tăng dần lưu lượng xả qua tràn, với lưu lượng có thể đến 500 m3/giây, thời gian vận hành bắt đầu từ 8 giờ ngày 9-11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Miền Trung và Công ty CP thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du cùng các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng tránh ngập lụt trong khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Theo dự báo, từ ngày 8 đến 12-11, trên địa bàn TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

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VĂN THẮNG