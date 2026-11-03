Xã hội

Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong

SGGPO

Chiều 3-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã A Lưới 4, TP Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tài xế Lê Văn Lực (sinh năm 2003, trú tại xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ ngã ba Bốt Đỏ (TP Huế) đi TP Đà Nẵng.

Khoảng 12 giờ 50 phút trưa 3-11, khi đến vị trí Km363 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã A Lưới 4, TP Huế, xe tải bất ngờ va chạm với xe máy do ông L.M.T (sinh năm 1984; trú tại thôn Lâm Đớt, A Lưới 4, TP Huế) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do N.T.L (sinh năm 2010; trú tại thôn Ka Vin, xã A Lưới 4, TP Huế) điều khiển, chở theo N.T.H (sinh năm 2010; trú tại thôn A Đớt, xã A Lưới 4, TP Huế) lưu thông hướng ngược lại.

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Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến nạn nhân L.M.T và N.T.H tử vong tại chỗ; nạn nhân N.T.L đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái, đè lên xe máy nằm dưới mương. Nhiều mảnh vỡ của xe máy rơi vãi trên đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân tử vong cho người thân lo hậu sự.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Huế tai nạn nghiêm trọng thương vong

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