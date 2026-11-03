Xã hội

Một số nơi ở Nam bộ sáng nắng, chiều tối có mưa dông

SGGPO

Hôm nay 3-11, thời tiết Nam bộ phổ biến có nắng vào buổi sáng, riêng một số khu vực ven biển có mưa. Đến chiều và tối, mưa rào có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi.

Nam bộ chiều tối có mưa dông
Nam bộ chiều tối có mưa dông

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển Nam bộ, trong đó có Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Khu vực ven biển thuộc TPHCM và Lâm Đồng cũng có khả năng mưa rải rác. Còn lại, nhiều khu vực khác phổ biến không mưa, trời nắng.

Đến trưa, hầu khắp Nam bộ giảm mưa. Sau đó, từ chiều, mưa dông có thể phát triển trở lại ở các khu vực ven biển và lan vào một số nơi nằm sâu trong đất liền. Mưa có khả năng duy trì rải rác đến tối.

Về nhiệt độ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay, Nam bộ có nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực TPHCM có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý, trong tháng 11, có ngày Nam bộ nắng nóng cục bộ 34-36 độ C. Tổng lượng mưa trong tháng xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Mưa tập trung chủ yếu trong 10 ngày đầu tháng, sau đó giảm dần. Mùa mưa ở Nam bộ có khả năng kết thúc trong nửa cuối tháng 11.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

mưa dông nam bộ dự báo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn