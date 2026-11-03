Một số nơi ở Nam bộ sáng nắng, chiều tối có mưa dông

Hôm nay 3-11, thời tiết Nam bộ phổ biến có nắng vào buổi sáng, riêng một số khu vực ven biển có mưa. Đến chiều và tối, mưa rào có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi.

Nam bộ chiều tối có mưa dông

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển Nam bộ, trong đó có Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Khu vực ven biển thuộc TPHCM và Lâm Đồng cũng có khả năng mưa rải rác. Còn lại, nhiều khu vực khác phổ biến không mưa, trời nắng.

Đến trưa, hầu khắp Nam bộ giảm mưa. Sau đó, từ chiều, mưa dông có thể phát triển trở lại ở các khu vực ven biển và lan vào một số nơi nằm sâu trong đất liền. Mưa có khả năng duy trì rải rác đến tối.

Về nhiệt độ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay, Nam bộ có nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực TPHCM có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý, trong tháng 11, có ngày Nam bộ nắng nóng cục bộ 34-36 độ C. Tổng lượng mưa trong tháng xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Mưa tập trung chủ yếu trong 10 ngày đầu tháng, sau đó giảm dần. Mùa mưa ở Nam bộ có khả năng kết thúc trong nửa cuối tháng 11.

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