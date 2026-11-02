Lâm Đồng tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2

Chiều 2-11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, địa phương tiếp tục tập trung cho giai đoạn 2 trong năm 2027.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay đã tìm kiếm và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Trong đó, lấy mẫu sinh phẩm được 17 hài cốt. Để xác định thông tin các phần mộ liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm với hơn 799 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đào xới khoảng 2.192 m³ đất đá; hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2027, địa phương sẽ triển khai giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Sau khi rà soát bằng phương pháp thực chứng, các đơn vị sẽ khảo sát, xây dựng kế hoạch lấy mẫu bổ sung đối với những phần mộ đã có một phần thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

ĐOÀN KIÊN