Phó Giám đốc Công an TPHCM: Tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười công khai giảm khoảng 99%

Ngày 3-11, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười công khai tại các cơ sở dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố đã giảm khoảng 99%. Theo ông, hoạt động này vẫn có thể diễn ra lén lút.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng nêu thông tin trên tại buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, làm trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm chuẩn bị cho chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Video: Thượng tá Nguyễn Thành Hưng báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm tại TPHCM

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, trước đây, nhân viên nhiều quán bar, club, pub mang bóng cười chứa khí N₂O đến tận bàn chào mời khách. Có nhóm thanh niên chi từ 50 triệu đến 100 triệu đồng để sử dụng bóng cười suốt đêm.

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Công an TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

“Đến nay, tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười công khai trên địa bàn TPHCM đã giảm khoảng 99%. Một số trường hợp lén lút vẫn có thể còn nhưng rất ít”, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng thông tin.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Rà soát khoảng 46.000 người từng cai nghiện

Về công tác phòng, chống ma túy, sau khi tiếp nhận các cơ sở cai nghiện, Công an TPHCM đã rà soát hồ sơ giai đoạn 2020-2025 tại TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Các cơ sở ghi nhận khoảng 52.000 lượt cai nghiện, trong đó có khoảng 6.000 lượt trùng lặp. Số người từng cai nghiện theo danh sách là khoảng 46.000.

Công an thành phố giao công an xã, phường phối hợp với các lực lượng xác minh nơi ở, tình trạng hiện tại của từng người và xét nghiệm ma túy. Theo báo cáo, các trường hợp có kết quả âm tính tiếp tục được theo dõi. Với trường hợp dương tính, lực lượng chức năng xác minh để có biện pháp cai nghiện hoặc xử lý theo quy định nếu đủ căn cứ, đồng thời truy xét người bán ma túy. “Muốn kéo giảm tội phạm ma túy phải giải quyết triệt để từ nguồn cầu”, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Công an bắt giữ người liên quan và thu giữ tang vật trong một vụ án ma túy. Ảnh: CATP

Từ thông tin về các loại ống hút, dụng cụ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy được rao bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án, triệt phá các cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng này.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 người vi phạm pháp luật về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 640,07 kg ma túy tổng hợp, 518,57 kg cần sa, hơn 10,32kg heroin, và nhiều loại ma túy khác. Riêng vụ triệt phá đường dây đưa etomidate từ Campuchia vào Việt Nam để pha vào tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill, cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can, thu giữ khoảng 10 lít tinh dầu chứa etomidate cùng nhiều tang vật khác.

Dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy do Công an TPHCM thu giữ. Ảnh: CATP

Công an TPHCM xác định việc giảm nhu cầu sử dụng, truy xét nguồn cung và ngăn ma túy tiếp cận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên là những nhiệm vụ hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Đồng chí Hà Dũng Hải và các thành viên đoàn khảo sát đánh giá cao kết quả công tác của Công an TPHCM. Đoàn sẽ tổng hợp kết quả khảo sát và các ý kiến về công tác thi đua, xây dựng lực lượng để báo cáo Trung ương.

NGUYỄN TÂN