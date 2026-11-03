Kịp thời khống chế vụ cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang

Sáng 3-11, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra trên 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 ngày 3-11, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo về việc xảy ra cháy tàu cá tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, thuộc âu thuyền Thọ Quang.

Hai tàu cá bị cháy gồm tàu ĐNa-90863-TS (chiều dài 18,6m, công suất 800 CV) do bà H.T.H. (59 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ và tàu cá ĐNa-91292-TS (chiều dài 18m, công suất 720 CV, hành nghề câu) do ông L.T.L. (31 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ.

Các lực lượng tổ chức dập tắt đám cháy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Sơn Trà điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Tàu cá bị lửa thiêu rụi phần cabin

Đến 9 giờ 50 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên cả 2 tàu cá đều không có người. Tuy nhiên, phần cabin của 2 tàu cá bị hư hại.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

NGUYÊN KHÔI