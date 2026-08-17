Kết quả XSKT Đồng Tháp ngày 17-8-2026

| GIẢI TRÚNG
| CÁC VÉ MANG SỐ
| Giải tám: 100.000đ
| 71
| Giải bảy: 200.00đ
| 217
| Giải sáu: 400.000đ
| 8035
1607
4752
| Giải năm: 1.000.000đ
| 2850
| Giải tư: 3.000.000đ
| 35818
67504
55923
72122
67680
81286
96970
| Giải ba: 10.000.000đ
| 18524
27163
| Giải nhì: 15.0000.000đ
| 24031
| Giải nhất: 30.000.000đ
| 97285
| Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
| 553908
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)