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Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 14-9-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: V37.
Mở thưởng ngày 14-9-2026.

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Công ty XSKT Đồng Tháp chi trả hơn 73,9 tỷ đồng tiền thưởng trong tuần
﻿ Theo số liệu từ Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, từ ngày 4 đến ngày 10-09-2026, công ty đã thực hiện chi trả thưởng cho 182.144 vé xổ số truyền thống trúng thưởng. Tổng số tiền chi trả thưởng trong tuần đạt 73.986.600.000 đồng. Đáng chú ý, vé trúng giải Đặc biệt tuần này thuộc về người may mắn tại địa phương Đồng Tháp. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền trả thưởng lũy kế của Công ty XSKT Đồng Tháp đã lên tới 2.716.306.700.000 đồng.
Công ty XSKT Đồng Tháp

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