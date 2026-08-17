Thông tin kinh tế

Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả XSKT Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17-8-2026

Thứ Hai, ngày 17-8-2026

Loại vé: 6 số, 10.000đ.
Kí hiệu: 8D2

Giải Tám
100.000đ
 54
Giải Bảy
200.000đ
 109
Giải Sáu
400.000đ
 2328 - 0872 - 2935
Giải Năm
1.000.000đ
 6429
Giải Tư
3.000.000đ
 59466 - 81376 - 52545 - 86745 - 79654 - 25295 - 52783
Giải Ba
10.000.000đ
 08334 - 61189
Giải Nhì
15.000.000đ
 35259
Giải Nhất
30.000.000đ
 31185
Giải Đặc Biệt
2.000.000.000đ
 706890
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
 Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: 6.000.000đ
 Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa

Kết quả xổ số TPHCM Kết quả XS Kết quả vé số chiều nay Kết quả vé số Kết quả vé số ngày 17-8-2026 Kết quả xổ số Miền Nam XSMN XSMN hôm nay Công ty XSKT TPHCM Dò vé số online Vé số miền Nam Vé số XSKT Kết quả Đài Miền Nam hôm nay XSKTMN XSMN trực tiếp Tra cứu kết quả xổ số miền Nam XSMN thứ hai KQXSKTMN

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn