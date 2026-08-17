Kết quả XSKT Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17-8-2026

| Giải Tám
100.000đ
| 54
| Giải Bảy
200.000đ
| 109
| Giải Sáu
400.000đ
| 2328 - 0872 - 2935
| Giải Năm
1.000.000đ
| 6429
| Giải Tư
3.000.000đ
| 59466 - 81376 - 52545 - 86745 - 79654 - 25295 - 52783
| Giải Ba
10.000.000đ
| 08334 - 61189
| Giải Nhì
15.000.000đ
| 35259
| Giải Nhất
30.000.000đ
| 31185
| Giải Đặc Biệt
2.000.000.000đ
| 706890
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)