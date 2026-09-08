Thông tin kinh tế

Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7-9-2026

Thứ Hai, ngày 7-9-2026.

Loại vé: 6 số, 10.000đ.
Kí hiệu: 9B2

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Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh

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