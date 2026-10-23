Lữ đoàn 125 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Sáng 23-10, tại TPHCM, Lữ đoàn 125 Hải quân tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 liệt sĩ Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương; đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (23-10-1961 – 23-10-2026).

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; thân nhân các liệt sĩ cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn An Phong gắn

﻿ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên Cờ truyền thống Lữ đoàn 125

Tại buổi lễ, Lữ đoàn 125 Hải quân (thuộc Vùng 2 Hải quân) vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho đơn vị, trao Bằng khen cho Lữ đoàn trưởng và Chính ủy Lữ đoàn.

Cách đây 65 năm, trước yêu cầu cấp thiết chi viện chiến trường miền Nam bằng đường biển, ngày 23-10-1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (nay là Lữ đoàn 125 Hải quân), đánh dấu sự ra đời của con đường chiến lược mang tên Bác trên Biển Đông. Những con tàu Không số đã vượt qua muôn vàn giông bão, sự truy lùng, phong tỏa gắt gao của kẻ thù để chi viện kịp thời vũ khí, hàng hóa và cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền Nam. Tàu C54 trên đường vận chuyển hàng vào Quân khu 9, tháng 10-1969 Giai đoạn 1961-1975, Đoàn 125 tổ chức 1.300 lượt tàu, vận chuyển hơn 38.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 100.000 tấn vũ khí, hàng hóa, vượt hàng triệu hải lý chi viện chiến trường miền Nam. Chiến đấu, bắn chìm, bắn cháy hàng chục tàu địch, giữ bí mật tuyến đường. Góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Cờ thi đua của UBND TPHCM tặng Lữ đoàn 125

Đồng chí Trần Văn Bảy tặng Bằng khen của UBND TPHCM cho Lữ đoàn 125

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Quân chủng Hải quân, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân đạt được trong 65 năm qua. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong khẳng định những chiến công ấy góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chính ủy Quân chủng Hải quân đề nghị Lữ đoàn 125 Hải quân tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng, chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và làm chủ vũ khí, trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc

Đại tá Phạm Minh Chiến ôn truyền thống

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp nối truyền thống, viết tiếp những chiến công mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Ba liệt sĩ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là những cán bộ quả cảm của Đoàn tàu Không số. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn An Phong trao

Danh hiệu AHLLVTND đến thân nhân các liệt sĩ Liệt sĩ Trần Nhợ (1918-1966), Thủy thủ trưởng Tàu 41, hy sinh trong trận chiến đấu tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Khi tàu mắc cạn, bị địch bao vây và bộc phá lần đầu không nổ, đồng chí cùng Thuyền phó Dương Văn Lộc quay lại điểm hỏa, hủy tàu để giữ bí mật tuyến vận tải. Liệt sĩ Nguyễn Tương (1930-1968), Chính trị viên Tàu C235, hy sinh tại Hòn Hèo, Khánh Hòa khi cùng đồng đội chiến đấu chống sự bao vây của tàu chiến, máy bay địch. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương (1936-1968), Chính trị viên Tàu 165, hy sinh tại bến Vàm Lũng, Cà Mau, sau khi cùng thuyền trưởng quyết định hủy tàu, không để tàu và vũ khí rơi vào tay địch.

MẠNH THẮNG