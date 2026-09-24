Kinh tế

Mở tuyến vận tải container trực tiếp Nam Ninh – Cần Thơ

SGGPO

Chiều 24-9, tại Bến cảng Cái Cui, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc bộ tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải container quốc tế sông - biển trực tiếp Nam Ninh (Trung Quốc) – Cần Thơ (Việt Nam).

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Các đại biểu thực hiện nghi thức chào mừng chuyến tàu container sông biển đầu tiên cặp Cảng Cần Thơ

Tàu có trọng tải toàn phần 4.900 DWT, sức chở 500 TEU, xuất phát từ Cảng Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), qua kênh đào Bình Lục ra Vịnh Bắc bộ, theo đường biển đến Việt Nam rồi vào sông Hậu, cập Cảng Cần Thơ.

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Chuyến tàu container sông biển đầu tiên từ Cảng Nam Ninh cặp Cảng Cần Thơ

Sự kiện mở thêm hành lang vận tải hàng hóa trực tiếp giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc và ĐBSCL.

Theo phương án khai thác, tuyến Nam Ninh – Cần Thơ dự kiến có tần suất 2 chuyến/tháng, thời gian hải trình khoảng 7 ngày.

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Chuyến tàu container sông biển được bốc dỡ hàng tại Cảng Cần Thơ

Tuyến vận tải được kỳ vọng tăng cường kết nối thương mại Việt Nam – Trung Quốc, tạo thêm lựa chọn logistics cho doanh nghiệp, góp phần phát huy tiềm năng hàng hóa của hai khu vực.

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TUẤN QUANG

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Cần Thơ tàu container sông biển Cảng Cần Thơ Cảng Nam Ninh Trung Quốc Việt Nam chuyến tàu sông biển đầu tiên

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