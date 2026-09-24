ESG – “vé thông hành” để doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu

Sáng 24-9, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn thực hành ESG (bộ 3 tiêu chuẩn: môi trường – xã hội – quản trị) và Quản trị số với chủ đề “Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu” với sự tham dự của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong nước.

Chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao nhận thức về ESG, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa ESG và chuyển đổi số trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý trao đổi về những yêu cầu mới của thị trường quốc tế EU, Mỹ đối với doanh nghiệp, hành trình thực hành ESG theo hướng thực tế, thực chiến, quản trị số và tính minh bạch. Đồng thời đưa ra giải pháp tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đổi kép và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nhà mua hàng quốc tế.

Đại diện các đơn vị trao đổi, thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Diễn đàn cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng và phát triển bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, luật chơi của thị trường quốc tế đang thay đổi nhanh. Ngoài cạnh tranh giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng, các thị trường phát triển trên thế giới ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, môi trường, phát thải carbon, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch trong quản trị.

Các đại biểu tham quan gian hàng đặc sản Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo lãnh đạo VCCI, các yêu cầu về ESG, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật xanh đang trở nên phổ biến, trong khi các nhà nhập khẩu, tập đoàn lớn và nhà đầu tư ngày càng yêu cầu doanh nghiệp có khả năng cung cấp dữ liệu, chứng minh và giải trình quá trình sản xuất.

Các doanh nghiệp phải tiến tới có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Lâm Đồng duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và tham gia các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Đối với Lâm Đồng, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi tỉnh có hơn 30.000 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Nhiều sản phẩm của tỉnh như cà phê, nông sản, rau, củ, quả, thực phẩm chế biến, dệt may… có tiềm năng tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

ĐOÀN KIÊN