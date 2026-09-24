Kinh tế

Đề xuất xử phạt hành vi tiếp tay cạnh tranh không lành mạnh trên môi trường số

SGGPO

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, trong đó đề xuất xử lý các hành vi mới trên nền tảng số và trường hợp cố tình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh bị cấm.

Đề xuất xử phạt hành vi tiếp tay cạnh tranh không lành mạnh trên môi trường số

Chiều 24-9, thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) cho biết, từ năm 2024 đến hết tháng 7-2026, cơ quan này đã tiếp nhận, xem xét 116 thông tin phản ánh, vụ việc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Qua xác minh, điều tra, 23 vụ việc liên quan 23 doanh nghiệp đã bị xử lý, với tổng tiền phạt 4,6 tỷ đồng.

Các vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực như điện máy, bảo hiểm, dược phẩm, bưu chính, kinh doanh vàng, thương mại điện tử và hàng tiêu dùng.

Cơ quan này cũng xem xét 21 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế; xử lý 2 vụ việc liên quan 4 doanh nghiệp, với tổng tiền phạt hơn 2,322 tỷ đồng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhận định nhiều phương thức kinh doanh mới đang làm thay đổi cách vận hành và mức độ cạnh tranh, nhất là trên môi trường số.

Một số hành vi được nhận diện gồm ưu tiên sản phẩm của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết; hạn chế quyền lựa chọn, chuyển đổi của khách hàng; áp đặt điều kiện, chi phí bất hợp lý; sử dụng dữ liệu không công khai để cản trở doanh nghiệp khác tham gia hoặc mở rộng thị trường.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề xuất bổ sung xử lý hành vi thiết kế, sử dụng giao diện website, ứng dụng hoặc giao diện điện tử khác gây nhầm lẫn nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Việc sử dụng dấu hiệu, thông tin trên nền tảng thương mại điện tử gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ cũng được đề xuất xử lý.

Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất xử lý trường hợp cố tình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh bị cấm thông qua hỗ trợ vật chất, kỹ thuật, công nghệ, tài chính, thông tin hoặc các điều kiện cần thiết khác.

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Từ khóa

cạnh tranh Doanh nghiệp Chính sách Môi trường số điện máy bảo hiểm cạnh tranh không lành mạnh

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