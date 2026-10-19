Một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), một số ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay cao nhất đến 2 điểm %/năm, góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giao dịch tại BIDV. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Từ ngày 19-10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) giảm lãi suất cho vay đến 2 điểm %/năm so với mức thông thường, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động.

Agribank cho biết tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới, kéo dài từ tháng 8-2026 đến năm 2028. Lãi suất thấp hơn 1-2 điểm %/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trên toàn hệ thống từ ngày 15-10, với lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND từ 6%/năm, thấp hơn 2 điểm %/năm so với mức thông thường, tùy kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuối tuần qua, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cam kết giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm để hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngoài nhóm ngân hàng Big 4, từ ngày 19-10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cũng triển khai gói tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5 điểm %/năm so với mức thông thường. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30-6-2027 hoặc khi hết hạn mức.

Vietbank cũng cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi từ 1,2%/năm thông qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chương trình hướng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng, ngày 18-10, NHNN đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để hạ lãi suất. Theo đó, các NHTM phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không chạy đua tăng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, trong đó tập trung mức giảm 1,5-2 điểm %/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHUNG NGUYỄN