Tín dụng TPHCM đạt 5,8 triệu tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Đến cuối tháng 9-2026, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,4% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM.

Khách hàng giao dịch tại BVBank TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Chiều 7-10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, đến cuối tháng 9-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM ước đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Về huy động vốn, đến cuối tháng 9-2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 5,74 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2025. Tốc độ tăng nguồn vốn huy động thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng trong cùng kỳ.

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các động lực tăng trưởng. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 22,4% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 301.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,2%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 109.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,9% tổng dư nợ.

Để đạt được kết quả trên, ngành ngân hàng TPHCM tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Trong đó, gói tín dụng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản đạt doanh số 54.800 tỷ đồng, với 15.534 lượt khách hàng vay vốn. Thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, doanh số giải ngân đạt 416.000 tỷ đồng, với 142.589 lượt khách hàng vay vốn.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh , kết quả hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội TPHCM, đồng thời tạo nền tảng để ngành Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TPHCM trong năm 2026.

NHUNG NGUYỄN