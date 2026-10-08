Giải ngân 17.500 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin, chương trình cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ đến nay đã có 11 ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia, với tổng quy mô hơn 153.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với quy mô ban đầu 120.000 tỷ đồng của 4 NHTM nhà nước.

Giao dịch tại Vietcombank. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo NHNN, nguồn cung NƠXH thời gian qua còn hạn chế. Chính phủ và các bộ, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện nguồn cung, qua đó số tiền cam kết cho vay của chương trình tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ thi công, trên cơ sở khối lượng hoàn thành và nhu cầu vốn của chủ đầu tư dự án.

Tính đến ngày 31-8, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng; doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025, dư nợ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng.

Về lãi suất cho vay NƠXH, sau 6 lần điều chỉnh, mức lãi suất hiện áp dụng là 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.

Trong đó, cho vay với người dưới 35 tuổi mua NƠXH đạt doanh số giải ngân khoảng 577 tỷ đồng, dư nợ khoảng 531 tỷ đồng. Đối với người mua NƠXH dưới 35 tuổi, thời gian hưởng chính sách ưu đãi lãi suất là 15 năm. Trong 5 năm đầu, lãi suất cho vay thấp hơn 2 điểm %/năm và trong 10 năm tiếp theo thấp hơn 1 điểm %/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của 4 NHTM nhà nước.

Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành kế hoạch cho vay nhà ở xã hội Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) cho biết, năm 2026, ngân hàng được giao 6.305 tỷ đồng vốn Trung ương để cho vay NƠXH trên toàn quốc. Đến ngày 25-9, dư nợ từ nguồn vốn này đạt 5.104 tỷ đồng, tương đương 81% kế hoạch; khoảng 1.201 tỷ đồng còn lại được dành để giải ngân theo tiến độ các hợp đồng đã ký. Bên cạnh nguồn vốn Trung ương, các chi nhánh NH CSXH phối hợp với địa phương huy động thêm nguồn ngân sách ủy thác cho chương trình. Đến gần cuối tháng 9, dư nợ từ nguồn vốn này đạt khoảng 1.849 tỷ đồng. NH CSXH đã hoàn thành 100% kế hoạch cho vay NƠXH được giao trong năm 2026 và đang đề xuất bổ sung vốn. Nếu được bố trí thêm vốn từ nay đến cuối năm, nguồn vốn bổ sung sẽ được phân bổ theo nhu cầu tại các địa phương, ưu tiên các hợp đồng đã ký nhưng còn thiếu vốn để thực hiện.

NHUNG NGUYỄN