TPHCM trao thưởng 2 điện thoại iPhone 17 cho sinh viên đi xe buýt nhiều nhất

Chiều 6-11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM trao thưởng cho 10 sinh viên đi xe buýt nhiều nhất đợt 1. Hoạt động này nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Theo đó, phần thưởng gồm 2 điện thoại iPhone 17 và 8 voucher mua sắm trị giá 11 triệu đồng.

Cơ cấu trao thưởng gồm 1 giải đặc biệt là iPhone 17; 2 giải nhất voucher 2 triệu đồng; 2 giải nhì voucher 1,5 triệu đồng; 4 giải ba voucher 1 triệu đồng. Sinh viên có số lượt đi hợp lệ nhiều nhất được trao trực tiếp 1 iPhone 17, chiếc còn lại cùng các voucher được xác định qua bốc thăm.

2 sinh viên được trao thưởng iPhone 17 gồm: Trần Thanh Lượng, Trường Đại học Giao thông vận tải; Lê Quý, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II.

Hai sinh viên đi xe buýt nhiều nhất nhận được điện thoại iPhone 17. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ban tổ chức, danh sách 10 sinh viên được lựa chọn dựa trên việc trích xuất từ hệ thống thu phí tự động GoAFC, chỉ công nhận các lượt đi đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán và định danh hợp lệ.

Lễ bốc thăm trúng thưởng iPhone 17. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại chương trình, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, cho biết, chương trình miễn phí vé xe buýt trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1-7 đến nay, hệ thống xe buýt vận chuyển hơn 45,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với năm 2025; tỷ lệ xác thực danh tính đạt khoảng 86%.

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức 4 đợt tri ân hành khách, trong đó có nhiều chương trình hướng đến học sinh, sinh viên, nhằm tạo động lực cho người dân sử dụng xe buýt hàng ngày.

Bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu xác thực hành khách, phát triển nền tảng số và duy trì các chương trình khuyến khích học sinh, sinh viên. Trung tâm dự kiến triển khai đợt 2 với 10 sinh viên tiếp theo, hướng tới nâng cao sức hấp dẫn của giao thông công cộng TPHCM.

"Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM kỳ vọng học sinh, sinh viên sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa xu hướng sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và bảo vệ môi trường đô thị", ông Lê Hoàn nhấn mạnh.

QUỐC HÙNG