Mỹ công khai tổn thất trong xung đột tại Iran

Ngày 15-9, Cơ quan Tổng Thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ công bố báo cáo đầu tiên về cuộc chiến với Iran. Báo cáo cho thấy, trong khoảng 4 tháng đầu của cuộc chiến, Washington đã tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD, kéo theo đó là tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược, tổn thất máy bay, thiết bị và cơ sở quân sự.

Tổn thất quân sự

Theo Kênh CNBC (Mỹ), lần đầu tiên báo cáo xác nhận việc Iran triển khai tên lửa đạn đạo và UAV tập kích trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain, gây hư hại nhiều công trình quân sự thuộc 8 quốc gia Trung Đông.

Quân đội Mỹ tổn thất 4 tiêm kích F-15E, 1 tiêm kích tàng hình F-35A, 1 máy bay cường kích A-10, từ 7 đến 12 máy bay tiếp dầu KC-135 cùng hơn 30 UAV trinh sát MQ-9. Khoảng 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Các binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện chống thiết bị bay không người lái tại Bãi tập McGregor, tiểu bang New Mexico. Ảnh: U.S. ARMY/ Maximilian Weave

Mỹ cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược, trong đó có động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, thuốc nổ và nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Dù Bộ trưởng Pete Hegseth bác bỏ thông tin kho vũ khí bị thiếu hụt, Bộ Chiến tranh Mỹ đang tìm cách đơn giản hóa quy trình mua sắm, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng dự trữ nguyên liệu, linh kiện cùng một số loại đạn dược quan trọng.

Tác động đối với lực lượng Mỹ tại khu vực cũng đáng kể. Hơn 20.000 quân nhân và nhân viên ngoại giao Mỹ đã phải di chuyển khỏi các địa điểm có nguy cơ cao khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Mỹ cũng thực hiện tới 5.000 phi vụ từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông.

Phương án linh hoạt

Theo Hãng tin Reuters, tỷ lệ ủng hộ trong nước dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ghi nhận đà sụt giảm, dao động ở mức dưới 35%, sau khi cuộc chiến với Iran làm đứt gãy nguồn cung dầu mỏ Trung Đông, đẩy giá nhiên liệu nội địa áp sát các mốc cao kỷ lục. Kéo theo đó là uy tín của đảng Cộng hòa cũng suy giảm, đe dọa đến việc bảo vệ đa số ghế tại Quốc hội trước kỳ bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Mỹ hiện đang chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã gia hạn thời gian triển khai một số đơn vị quân đội tại Trung Đông đến năm 2027, tạo tiền đề để Tổng thống Donald Trump duy trì các phương án quân sự linh hoạt.

Tờ Wall Street Journal cũng cho biết, Lầu Năm Góc lên kế hoạch kéo dài thời gian đóng quân của một số đơn vị phòng không tại Trung Đông mà không ấn định ngày rút quân. Các đơn vị này, nằm trong số khoảng 50.000 quân được điều động đến khu vực, được bố trí khắp vùng Vịnh để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái.

Hiện Mỹ tạm dừng các đợt tấn công mới để quay lại chiến dịch trừng phạt kinh tế. Sau những tuyên bố cứng rắn hồi đầu tháng 9, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ để ngỏ khả năng đạt một thỏa thuận nếu Iran thực sự mong muốn đàm phán.

Về phía Iran, bất chấp việc nền kinh tế bị suy yếu và giá thực phẩm tăng vọt, nước này tuyên bố chưa muốn lùi bước.

Iran vẫn sở hữu lực lượng tên lửa và UAV đáng kể, phần lớn được bố trí trong các cơ sở ngầm, qua đó duy trì khả năng tập kích các căn cứ Mỹ và gây sức ép tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải năng lượng quan trọng của thế giới.

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi các điều kiện do Tehran đưa ra được đáp ứng.

THANH HẰNG