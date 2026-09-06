Iran tuyên bố tấn công tàu quân sự Mỹ

Ngày 6-9, hãng thông tấn Mehr (Iran) đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của quân đội Mỹ bằng tên lửa đạn đạo.

Iran tuyên bố tấn công tàu Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Ảnh: MEHR

Theo IRGC, các tàu của Mỹ đã quấy nhiễu tàu Iran và tham gia phong tỏa hải quân chống lại Iran. IRGC cảnh báo nếu các hành động "thù địch và gây hấn" tiếp diễn, Mỹ sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mạnh mẽ từ Iran.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA (Iran) cho biết, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Mỹ khi phương tiện này tìm cách tiến vào eo biển Hormuz. IRGC nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý của Iran, bất kỳ hành động xâm phạm nào đều sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết”.

Trước đó, ngày 5-9, IRGC tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu Iran trước đó cùng ngày. Theo IRGC, 3 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua tuyến đường không được phép.

MINH CHÂU