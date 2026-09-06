Thế giới

Iran tuyên bố tấn công tàu quân sự Mỹ

SGGPO

Ngày 6-9, hãng thông tấn Mehr (Iran) đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của quân đội Mỹ bằng tên lửa đạn đạo.

Mehr.jpg
Iran tuyên bố tấn công tàu Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Ảnh: MEHR

Theo IRGC, các tàu của Mỹ đã quấy nhiễu tàu Iran và tham gia phong tỏa hải quân chống lại Iran. IRGC cảnh báo nếu các hành động "thù địch và gây hấn" tiếp diễn, Mỹ sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mạnh mẽ từ Iran.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA (Iran) cho biết, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Mỹ khi phương tiện này tìm cách tiến vào eo biển Hormuz. IRGC nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý của Iran, bất kỳ hành động xâm phạm nào đều sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết”.

Trước đó, ngày 5-9, IRGC tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu Iran trước đó cùng ngày. Theo IRGC, 3 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua tuyến đường không được phép.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Tấn công Tàu quân sự Mỹ Tên lửa đạn đạo Tàu không người lái USV IRGC

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn