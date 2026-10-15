Nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 12-10-2026. Ảnh: TTXVN

Ngày 15-10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, diễn ra từ ngày 11 đến 15-10.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, kết quả chuyến thăm thể hiện trên 3 phương diện.

Thứ nhất, qua các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tiếp tục khẳng định sự coi trọng, ưu tiên cao đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; quyết tâm triển khai tốt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác thực chất. Qua đó, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đều đánh giá cao những thành tựu lý luận và thực tiễn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thứ hai, thành công của chuyến thăm đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu.

Hai bên đã tập trung trao đổi sâu về kết nối chiến lược phát triển, khoa học - công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng chính sách, pháp luật. Đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp giữa các ủy ban chuyên môn với các bộ, ngành và địa phương liên quan nhằm thúc đẩy triển khai các nhận thức chung và thỏa thuận hợp tác.

Thứ ba, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cụ thể, nhất là trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và hai bên có tiềm năng hợp tác cao. Tại các cuộc gặp, các lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định thông điệp sẵn sàng mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên.

Hai bên thống nhất nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược và kinh tế, trọng tâm là các tuyến đường sắt kết nối hai nước; đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; mở rộng thị trường cho hàng hóa và nông sản chất lượng cao của Việt Nam.

Cùng với đó, hình thành những động lực hợp tác mới, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chia sẻ kinh nghiệm quản trị.

Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội, môi trường hòa bình, ổn định thông qua giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác địa phương, giáo dục - đào tạo; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng, hợp tác khoa học - công nghệ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và những nội dung, biện pháp đã thống nhất trong chuyến thăm. Các cấp, ngành cần duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, xác định rõ nhiệm vụ để thống nhất triển khai, hình thành những dự án, công trình và kết quả hợp tác cụ thể.

Hai bên cần phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác, đưa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Trên cơ sở kết quả Phiên họp lần thứ hai, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn có thêm điều kiện phát triển thường xuyên, gắn với những vấn đề thực tiễn trong hoạt động của mỗi bên.

Đặc biệt, cơ quan lập pháp hai nước sẽ tập trung xây dựng khuôn khổ pháp luật, phát huy vai trò giám sát tối cao, tạo thuận lợi cho hợp tác về kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương; phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đại biểu Quốc hội và cơ quan dân cử địa phương trong kết nối, trao đổi, phản ánh nhu cầu hợp tác của người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, mở rộng quy mô, chiều sâu các chương trình giao lưu nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, học giả và doanh nghiệp trẻ; tận dụng tốt hơn các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

MINH DUY